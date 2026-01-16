Inter, mossa per Vlahovic: “Avviati contatti con l’entourage”

Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus e non sembrano esserci margini per il rinnovo
Attualmente ai box per infortunio, Dusan Vlahovic prova a bruciare le tappe dopo l’operazione all’adduttore sinistro di fine novembre. Il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta a San Siro contro l’Inter in programma nel week end del 14 e 15 febbraio. A meno di un incrocio in Champions League o in finale di Coppa Italia, per lui potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia.
Almeno con la maglia della Juventus. Il contratto del centravanti serbo scade il prossimo 30 giugno e ad oggi non sembrano esserci spiragli per un rinnovo. Ma non si può escludere che in futuro non possa vivere la sfida più sentita del calcio italiano sulla sponda opposta. Da svincolato l’ex Fiorentina fa gola a tanti club in Serie A e all’estero, tra cui anche quello nerazzurro.
Ma c’è di più: secondo quanto scritto dall’esperto di mercato Ekrem Konur sul suo account ‘X’, sarebbero stati aperti i colloqui tra l’Inter e l’entourage di Vlahovic. Possibile derby con il Milan, dove ritroverebbe Allegri. Ma come detto non vanno escluse le piste straniere ed in particolare il Bayern Monaco in Germania ed il Barcellona in Spagna.