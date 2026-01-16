Stop all’affare, gli infortuni cambiano il mercato dell’Inter

I piani dei nerazzurri vengono stravolti. Tre giocatori ko nello stesso reparto: per uno la stagione è già finita

Quello di gennaio è sempre un calciomercato un po’ particolare. Oltre alle esigenze di rinforzare la rosa, spesso gli affari vengono dettati dagli infortuni. E’ il caso anche dell’Inter, che ha provato a prendere Cancelo dopo il ko di Dumfries e che sta ancora cercando un esterno destro. Ma i guai fisici potrebbero interferire con le strategie di Marotta e Ausilio anche in altre operazioni in entrata e in uscita.

Tra i giocatori in uscita c’è Stefan De Vrij, in scadenza a giugno, che cerca un minutaggio maggiore per non perdere i Mondiali. Prima di farlo partire, però, l’Inter deve trovare un sostituto all’altezza. E lo aveva individuato in un altro olandese: Nathan Ake. Messo ai margini da Guardiola, il club meneghino sperava di bissare con il Manchester City l’affare fatto estate con Akanji: prestito oneroso con diritto di riscatto.

In Italia anche il Milan era interessato a lui, mentre all’estero si sono registrati rumors sul Barcellona e sul Newcastle. Ma con ogni probabilità Ake non si muoverà fino alla prossima estate a causa degli infortuni che hanno decimato il reparto arretrato dei Citizens. Per Gvariol, che si è fratturato una tibia, la stagione è già finita; da valutare Stones, mentre il primo a recuperare tra tre settimane potrebbe essere Ruben Dias.