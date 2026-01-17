Chivu: “L’applicazione dei ragazzi è pazzesca. Akanji davanti la difesa…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria in casa dell’Udinese

Chivu non nasconde la soddisfazione per il successo di Udine, l’ottavo nelle ultime nove di campionato, che per ora consente all’Inter di allungare a +6 sul Milan e a +9 sul Napoli: “Quello che stiamo proponendo in campo – ha detto il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – è il simbolo dell’accettazione di questi ragazzi. La loro applicazione è pazzesca.

Non è semplice cambiare determinati abitudini, ora si pressa più alto e i nostri centrocampisti hanno voglia di duellare. I nostri difensori accettano invece di stare alti, ben sapendo che poi c’è tanto campo da difendere”.

Per l’Inter, quello di oggi è l’11esimo clean sheet stagionale. Nel finale di partita, con l’Udinese all’assalto, Akanji ha giocato al centro della mediana a protezione della difesa, come al Manchester City.

“Manuel davanti alla difesa è una soluzione quando c’è da soffrire – ha sottolineato Chivu – l’aveva in realtà già fatto a Genova anche se solo qualche minuto. Ma è tutta la squadra che mette grande attenzione in fase difensiva, pure con la difesa molto bassa”.

Oggi ha funzionato alla grande la coppia d’attacco, Lautaro-Pio Esposito. Il loro lavoro ha fatto la differenza soprattutto nel primo tempo: “Il nostro gioco passa dai nostri quattro attaccanti – ha evidenziato l’allenatore romeno – Ognuno di loro sta facendo un grande lavoro, si completano e vivono il quotidiano in maniera serena mettendoci impegno”.