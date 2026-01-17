PAGELLE UDINESE-INTER 0-1: Lautaro fa due ruoli, che maturità Pio Esposito. Barella così no

Top e Flop del match valevole per la 21esima giornata di Serie A

Un’Inter matura, capace di soffrire nel finale, sbanca Udine e riallunga per ora in vetta alla classifica. Basta la rete di Lautaro a metà primo tempo per il +6 sul Milan e il +9 sul Napoli.

PAGELLE UDINESE-INTER

TOP

Lautaro – Posizionato tra centrocampo e attacco, è spesso imprendibile per l’Udinese. Fa il 10 senza dimenticarsi di essere un 9: l’istinto è quello e fa molto comodo all’Inter per i 3 punti finali.

Pio Esposito – Assist al capitano, già il quarto, sportellate e sponde: è un classe 2005 ma sembra un giocatore molto più maturo.

Zielinski – Calhanoglu chi? Qualità e geometrie, tutto di alto livello: e perché il ruolo di regista non gli piace…

FLOP

Barella – Dà sempre tutto, ma pasticcia creando almeno un paio di grattacapi all’Inter. Può fare molto meglio di così.

TABELLINO UDINESE-INTER 0-1

Marcatori: 21′ Lautaro

UDINESE (5-4-1): Okoye 6; Zanoli 5 (74′ Ehizibue s.v.), Kristensen 6, Kabasele 5 (74′ Bertola s.v.), Solet 5,5, Kamara 5,5; Atta 5 (74′ Gueye s.v.), Piotroswki 6 (44′ Miller 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6 (84′ Bayo s.v.); Davis 5,5. All.: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 7, Akanji 7, Carlos Augusto 7 (77′ Acerbi s.v.); Luis Henrique 6,5, Barella 5,5, Zielinski 7,5 (88′ Sucic s.v.), Mkhitaryan 6 (77′ Frattesi s.v.), Dimarco 6,5; Pio Esposito 7 (68′ Bonny 6), Lautaro 8 (88′ de Vrij s.v.). All.: Chivu

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Carlos Augusto