LIVE Serie A, Udinese-Inter: Frattesi in panchina anche oggi, davanti Lautaro-Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Udinese di Runjaic nella ventunesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo dell’Udinese in Friuli nel primo anticipo del sabato valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 20 punti in favore dei meneghini che sarà diretto dall’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono dare seguito al successo di misura del recupero di mercoledì scorso contro il Lecce. L’obiettivo è di conquistare altri tre punti per allungare in testa e mettere pressione sulle inseguitrici, ma anche per prepararsi al meglio alla sfida di martedì in Champions League contro l’Arsenal.

Dall’altra parte i bianconeri di Kosta Runjaic, invece, sono reduci dal pareggio casalingo contro il Pisa che ha rallentato la possibilità di risalire la graduatoria. Privi dello squalificato Zaniolo, peraltro out anche per infortunio, c’è bisogno di una vittoria per riavvicinarsi almeno alla zona Conference League.

All’andata i friulani si sono imposti con il risultato di 2-1 in rimonta: all’iniziale vantaggio di Dumfries hanno fatto seguito il rigore di Davis e la rete di Atta. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-INTER

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. All.: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.: Chivu