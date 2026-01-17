Occasione Inter, ha rifiutato il rinnovo e andrà via a gennaio

Anche i nerazzurri in corsa per il talento seguito da mezza Europa, ecco chi è in pole position

Il mercato di gennaio può offrire delle opportunità improvvise. E l’Inter vuole farsi trovare preparata. Ecco perché, come riportano i media francesi, anche i nerazzurri starebbero seguendo da vicino la situazione di Darryl Bakola. Si tratta di un centrocampista offensivo di origini congolesi di appena 18 anni che fa già parte in pianta stabile della prima squadra del Marsiglia.

Sotto la guida di De Zerbi ha già collezionato sette presenze in Ligue 1 ed ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Newcastle. Il club transalpino è pronto a scommettere su di lui, tanto da proporgli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma ha ricevuto risposta negativa dal giocatore.

Ecco perché l’OM sembra intenzionato ad ascoltare offerte sul mercato già in questa sessione invernale. L’Inter è in corsa su Bakola, ma in pole ci sarebbe l’Aston Villa, seguito da altri club di Premier League come Chelsea e Arsenal, ma anche i tedeschi del Bayer Leverkusen. Vedremo chi la spunterà.