Inter, si riapre la pista Lookman: il nuovo prezzo dell’Atalanta

I bergamaschi hanno già preso Raspadori per rimpiazzarlo. Ecco gli altri club in corsa per l’attaccante nigeriano

Ademola Lookman è stato il tormentone estivo del mercato dell’Inter per almeno un mese. Tornati dal Mondiali per Club negli Stati Uniti, i dirigenti nerazzurri avevano individuato nel centravanti nigeriano il rinforzo ideale per Chivu, permettendogli magari di cambiare modulo e schierandolo nel tridente con Lautaro Martinez e Thuram. Ma non avevano fatto i conti con le richieste economiche dell’Atalanta.

Forte della precedente cessione di Retegui in Arabia Saudita, il club bergamasco si è permesso di rifiutare un’offerta molto importante di 42 milioni di euro più 3 di bonus. Dopo essere stato messo fuori rosa per qualche settimana, Lookman è tornato in campo prima con Juric e poi con Palladino, ma il suo ruolo non è più centrale. Inoltre gli orobici hanno già preso il suo sostituto, acquistando Raspadori dall’Atletico Madrid.

Ufficialmente non è sul mercato, ma l’Atalanta è pronta ad ascoltare offerte e ora si accontenterebbe di 40 milioni di euro. Secondo il sito calciomercato.com, anche l’Inter sarebbe nuovamente interessata a Lookman, magari negli ultimi giorni di mercato. In Italia ci ha pensato il Napoli, ma De Laurentiis dovrà chiudere la sessione almeno in pari e quindi non è facile. Restano in piedi anche le piste turche che portano a Fenerbahce e Galatasaray.