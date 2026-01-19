Cessione Calhanoglu, l’Inter rifiuta un’offerta e fissa il nuovo prezzo

Il centrocampista turco è attualmente ai box per infortunio. Il suo contratto coi nerazzurri scade nel 2027

Ci vorranno ancora almeno due settimane per rivedere Hakan Calhanoglu in campo con la maglia dell’Inter. L’infortunio muscolare al soleo della gamba sinistra costringerà il regista turco a saltare le ultime due e decisive sfide della fase a girone unico di Champions League, con l’obiettivo di rientrare a inizio febbraio. Intanto continuano a rincorrersi le voci sul suo futuro.

Fino alla prossima primavera non sono in programma incontri tra Marotta e Ausilio da un lato e l’entourage di Calhanoglu dall’altro. Ma con il contratto in scadenza nel 2027 è ovvio che ci si dovrà sedere ad un tavolo e decidere se andare avanti insieme prolungando l’accordo oppure separarsi la prossima estate per non vederlo andare via a costo zero quella successiva. Spettatore interessato è sempre il Galatasaray.

L’ex milanista ha un ruolo centrale nello scacchiere di Chivu, per questo va esclusa la partenza questo gennaio. Diverso il discorso per giugno, ma l’Inter vuole monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione. Secondo il sito fichajes.net, in particolare, in Viale della Liberazione sarebbe già stata rifiutata un’offerta formale del club di Istanbul e fissato il nuovo prezzo del cartellino a 25 milioni di euro.