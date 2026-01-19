Inter-Arsenal anche sul mercato: Arteta vuole un titolarissimo di Chivu

I londinesi fanno visita ai nerazzurri nella penultima giornata di Champions League. Il manager dei Gunners vuole un giocatore

Per il secondo anno di fila Inter e Arsenal si trovano di fronte a San Siro in una gara valida per la fase a girone unico di Champions League. Una super sfida che mette in palio tre punti fondamentali, ma che non si giocherà solo sul campo. I Gunners arriveranno a Milano anche per parlare di mercato. Secondo quanto si legge su Tuttosport, infatti, Mikel Arteta è innamorato di un titolarissimo di Cristian Chivu, che vorrebbe portare a Londra.

Stiamo parlando di Federico Dimarco, esterno titolare della fascia sinistra nerazzurra e della Nazionale italiana. Non è la prima volta che club di Premier League mettono gli occhi su di lui, tanto che la scorsa estate – come rivelato dallo stesso quotidiano sportivo torinese – il tecnico rumeno aveva espressamente chiesto a Marotta e Ausilio di non ascoltare le offerte del Manchester United.

E così è stato, ma c’è di più. L’Inter vuole blindare il suo terzino con un rinnovo di contratto alla Bastoni. L’idea è quella di portare la scadenza dal 2027 al 2029 (magari con opzione fino al 2030) portando l’ingaggio dagli attuali 4,2 milioni di euro netti a stagione a 5,5 come il compagno in Azzurro. Dal canto suo Dimarco sarebbe più che felice di legarsi ai colori nerazzurri fino a fine carriera.