“Voglia di esperienza all’estero”: Bastoni pronto a lasciare l’Inter

Il difensore centrale della Nazionale italiana sarebbe intenzionato a lasciare la Serie A per un campionato straniero

In Italia per Alessandro Bastoni c’è soltanto l’Inter. Ma la voglia di restare in Italia per il difensore centrale nerazzurro non sarebbe più così intensa. Alla soglia del 27 anni da compiere ad aprile, il mancino nativo di Casalmaggiore sarebbe pronto a fare una nuova avventura all’estero. Ne sono sicuri i colleghi inglesi di Team Talk, secondo i quali l’ex atalantino potrebbe finire nel valzer dei difensori della prossima estate.

Ad aprire le danze già in questa sessione invernale di calciomercato, in realtà, dovrebbe essere il Manchester City. Battendo una folta concorrenza, il club allenato da Guardiola è pronto ad assicurarsi Marc Guehi. Il centrale inglese del Crystal Palace era anche un obiettivo dell’Inter a zero, ma soprattutto del Liverpool, che ora cerca alternative. E quella preferita dal manager Arne Slot risponde proprio al nome di Bastoni.

Secondo l’esperto di mercato Graeme Bailey “Bastoni è felice all’Inter ma ha aperto al trasferimento per provare un’esperienza all’estero“. Ma l’Inter non ha intenzione di agevolare la sua uscita e continua a valutare il suo cartellino sugli 80 milioni di euro. Anche perché se dovesse davvero aprire alla sua cessione, anche altri top club come Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona e Psg potrebbero iscriversi all’asta.