Inter, è finita: UFFICIALE la cessione al Liverpool

Annuncio di calciomercato che spiazza la dirigenza nerazzurra. Nuovo rinforzo per i Reds di Arne Slot

Dopo essersi aggiudicato lo scontro diretto sul campo grazie a un errore arbitrale, il Liverpool batte di nuovo l’Inter, stavolta sul mercato. Obiettivo comune alle squadre di Cristian Chivu e Arne Slot era il giovanissimo difensore centrale Ifeanyi Ndukwe. Austriaco classe 2008 è dotato di un fisico possente (1.98m di altezza, ndr) ma anche di una buona corsa ed agilità.

Ad ufficializzare il trasferimento è stato l’allenatore dell’Austria Vienna Under 17 Hermann Stadler, che in una intervista all’emittente ‘LAOLA1’ ha dichiarato: “Sono molto contento per Ify, se lo merita: ha fatto benissimo ai Mondiali di categoria. Penso che avrebbe fatto meglio a restare qui almeno un altro anno prima di andare a Liverpool. Aveva ricevuto anche un’offerta dell’Inter che poi per qualche motivo non si è finalizzata“. Vedremo se il club nerazzurro rimpiangerà il mancato acquisto di Ndukwe tra qualche anno.