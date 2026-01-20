Inter sulla stella del Chelsea: sarebbe il colpo più costo della storia

I nerazzurri pensano di fare una follia sul calciomercato. Batterebbe il record di spesa di Lukaku

Grazie al passaggio di proprietà al fondo Oaktree e agli introiti derivati dai risultati sul campo, l’Inter si è potuta permettere di tornare ad investire sul mercato. Di conseguenza è cambiata la politica societaria: si punta soprattutto su calciatori giovani. Ma non per questo sono escluse eccezioni, come poteva essere Lookman lo scorso luglio. In vista della prossima estate, in particolare, si vuole piazzare un grande colpo.

A tal proposito fa scalpore l’ultimo nome accostato ai nerazzurri: Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022 insieme a Lautaro Martinez, è stato acquistato dal Chelsea nel 2023 per 120 milioni di euro dal Benfica ed ha siglato un lunghissimo contratto fino al 2032. Questo vuol dire che il suo costo a bilancio sarà ancora di 80 milioni al termine di questa stagione. Anche se i Blues potrebbero chiedere anche di più.

Fernandez non avrebbe preso bene il cambio di allenatore da Maresca – al quale era molto legato – a Rosenior. Se peraltro i londinesi non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League (dopo 22 giornate i londinesi occupano il sesto posto in Premier, ndr) potrebbe chiedere la cessione. Per l’Inter è quasi un’utopia, anche perché dovrebbe battere il record di spesa di Lukaku di circa 75 milioni di euro.