“Chivu già esonerato”: la sconfitta contro l’Arsenal costa cara

Il tecnico dell’Inter sul banco degli imputati dopo la terza sconfitta di fila in Champions League che complica il cammino europeo

Il primo posto in Serie A non basta. Cristian Chivu rischia di pagare a caro prezzo il ko interno contro l’Arsenal, il terzo consecutivo in Champions League dopo quelli contro Atletico Madrid e Liverpool. Ancora una volta l’Inter fallisce l’appuntamento con lo scontro diretto e ora la qualificazione diretta agli ottavi di finale sembra una chimera. Vincere mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund, infatti, potrebbe non bastare.

Ma come ha detto Marcus Thuram nel post partita, prima di pensare alla trasferta in Germania, c’è da preparare la sfida contro il Pisa per mantenere la testa della classifica e sfruttare un turno che vede due scontri diretti al vertice: Juventus-Napoli e Roma-Milan. “Voglio vedere come reagisce l’Inter venerdì, non sono convinto che sarà una passeggiata. Tranne il Milan, tutte le squadra italiane stanno perdendo molte partite”.

Pensieri e parole di Luigi Salomone. A Radio Radio il giornalista sportivo ha poi aggiunto: “Immaginate se il calendario della Champions League fosse stato il contrario, con l’Inter che avrebbe iniziato con tre sconfitte in campo europeo. Chivu sarebbe già stato esonerato, anche perché nelle prime partite di campionato aveva perso anche contro Udinese e Juve. Ha giocato tre partite vere e le ha perse tutte: quello è un segnale”.