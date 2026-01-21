Inter, l’ultima idea a destra (forse) è peggio di Luis Hernique

Il club nerazzurro continua a vagliare il mercato alla ricerca di un esterno in attesa del rientro di Dumfries

Beppe Marotta ha provato a bluffare nel prepartita contro l’Arsenal, dichiarando che “questa di gennaio è una sessione povera, senza occasioni che facciano salire il livello della rosa dell’Inter“. In realtà il presidente nerazzurri, insieme agli uomini mercato Ausilio e Baccin, sta cercando ancora un esterno destro che possa rimpiazzare l’infortunato Dumfries, visto che Luis Henrique non si sta dimostrando all’altezza.

L’idea è quella di una soluzione ponte fino a giugno e poi fare il grande colpo in estate. Ecco perché Cancelo era considerato il giocatore ideale. C’era il benestare di Chivu all’acquisto e con l’Al Hilal era stata trovata una bozza di accordo sulla base di uno scambio che avrebbe portato uno tra Acerbi e De Vrij alla corte di Inzaghi. Ma il terzino portoghese ha preferito il Barcellona e quindi va cambiato obiettivo.

L’ultimo nome è quello di Gabriel Strefezza, 28enne brasiliano con passaporto italiano con un passato recente in Serie A tra Lecce e Como. Attualmente milita nell’Olympiacos, dove però ha giocato titolare una sola partita in Champions e meno della metà nel campionato greco. Insomma, con lui non è detto che si faccia un passo avanti. In realtà l’Inter aspetta e gufa il Psv Eindhoven: se dovesse essere eliminato dalla fase a gironi, potrebbe agevolare il ritorno di Perisic a Milano.