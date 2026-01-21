Inter, un colpo alla Ronaldo: ecco l’idea di Oaktree

Il fondo americano proprietario del club nerazzurro vuole fare una pazzia sul mercato. Individuato il top player da regalare a Chivu

I tifosi dell’Inter sanno bene che la politica in tema di calciomercato è cambiata da quando il fondo Oaktree è diventato proprietario della società. Adesso si punta soprattutto sui giovani talenti – anche se costosi – che possano far bene nel presente ed essere rivendibili nel futuro. Ma non si escludono eccezioni alla regola: per promuovere il brand in tutto il mondo, l’idea è quella di piazzare un grande colpo. In stile Cristiano Ronaldo alla Juventus per intenderci.

Qualcuno potrebbe obiettare che Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter ma a quei tempi direttore generale della Juve, provò ad opporsi a quell’affare. Da lì iniziò il declino dei bianconeri, che devono ancora vincere il primo scudetto post cessione di CR7. Esclusi lui e Messi, il nome spendibile è quello di Mohamed Salah. Ma ci sono due importanti differenze tra l’operazione che portò a termine Andrea Agnelli e quella che ha in mente Oaktree.

In primis la Juventus dovette spendere 100 milioni di euro per acquistare il cartellino di Ronaldo. L’Inter potrebbe avere Salah quasi gratis, considerata la sia situazione al Liverpool e la voglia dei Reds di privarsi dell’attaccante egiziano. In secondo luogo va ricordato che i conti dei bianconeri risentirono della crisi economica che fece seguito alla pandemia da Covid-19, che non permise di ottenere i ricavi stimati per finanziare la spesa.