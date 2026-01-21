Pio Esposito conquista la Premier: assalto all’Inter | ESCLUSIVO

I club inglesi sono rimasti impressionati dalla prestazione offerta dal giovane centravanti nerazzurro contro l’Arsenal

Ha giocato soltanto mezzora, ma tanto è bastato a Francesco Pio Esposito per figurare tra i migliori in campo dell’Inter (insieme a Sucic, specie per quanto fatto nel primo tempo) nella sconfitta contro l’Arsenal. Il giovane bomber nerazzurro non ha affatto risentito della pressione di un big match di Champions League, né del peso di sostituire il capitano Lautaro Martinez.

Usando al meglio il suo fisico, ha costretto Arteta a cambiare Mosquera – che non riusciva a tenerlo – con Gabriel, che ha fatto lo stesso fatica. Il solito grande lavoro di sponda per Pio Esposito, bravo a far salire la squadra tenendo palla o facendosi fare fallo. È mancato solo il gol per una questione di centimetri su una bella giocata da centravanti di area di rigore. Una prova che non è passata inosservata in Inghilterra.

Secondo quanto appreso da Interlive.it, tanti club di Premier sono rimasti impressionati e manderanno i loro scout a San Siro per visionare il numero 94 nerazzurro. Dal canto suo l’Inter lo ritiene incedibile e non ha nemmeno fissato un prezzo, ma rischia di doversi trovare a fronteggiare offerte vicine ai 100 milioni di euro. Che sarebbero tutti di plusvalenza visto che Pio Esposito è un prodotto del settore giovanile. Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree.