Rivoluzione post Arsenal: “Tre giocatori non da Inter”. Ecco i nomi

La gara persa contro la squadra di Arteta in Champions League ha aperto gli occhi a Chivu sulla rosa a disposizione

Le sconfitte bruciano tutte, ma a volte devi riconoscere che l’avversario è più forte di te. E’ il caso di Inter-Arsenal, un big match che metteva di fronte la capolista della Serie A e quella della Premier League, ma in cui il divario tecnico e atletico si è mostrato evidente. E dire che Arteta aveva lasciato in panchina diversi titolari, mentre Chivu aveva schierato l’undici migliore a parte gli infortunati Dumfries e Calhanoglu.

Questo il commento di Stefano Agresti a Radio Radio: “L’Arsenal oggi è la migliore squadra al mondo. Ha vinto tutte le partite di Champions ed è in fuga in Premier. Gioca un calcio bello ed efficace. Se poi gli regali delle cose, la partita diventa impossibile. Come ad esempio Luis Henrique che sbaglia il fuorigioco e ti fa prendere il primo gol. Ora l’Inter rischia di uscire seriamente dalle prime otto: potrebbe non bastare vincere l’ultima partita“.

Il noto giornalista sportivo individua il vero problema della formazione di Chivu: “C’è la sensazione che ieri ci fossero in campo tre calciatori che – due per motivi anagrafici e uno per motivi tecnici – non sono più o non sono mai stati da Inter. Mi riferisco ad Acerbi e al portiere Sommer che non sono più ad altissimo livello e l’altro caso è appunto Luis Henrique che continua a non essere decisivo, se non in negativo“.