Colpo in prospettiva dell’Inter: giocatore a Milano stasera, domani le visite – Interlive.it

Il club nerazzurro ha messo le mani su un grande talento croato

Aspettando un nuovo terzino destro, se l’aspetta Chivu (che insiste per Perisic), l’Inter ha messo le mani su un grande talento croato. Parliamo di Leon Jakirovic, difensore classe 2008 strappato alla Dinamo Zagabria.

Come riporta Giorgio Musso di Calciomercato.it, Jakirovic è atteso stasera a Milano per iniziare la sua avventura con l’Inter. Precisamente con l’Under 23 di mister Vecchi, militante nel campionato di Serie C.

Per domani sono state programmate le visite mediche del difensore: una volta terminate si recherà in sede per mettere la firma su un contratto di cinque anni.

Inter, i dettagli dell’affare Jakirovic

L’operazione si è chiusa per complessivi 5 milioni di euro, o qualcosina in meno: 2,5 milioni di parte fissa, più bonus legati anche a obiettivi individuali. Alla Dinamo Zagabria presieduta dell’ex stella del Milan, Zvominir Boban, è stata garantita pure una percentuale (10%) sulla futura rivendita.

L’Inter ha bruciato una concorrenza che comprendeva diversi club di medio-alto cabotaggio, specie il Salisburgo appartenente alla galassia Red Bull. In favore di Ausilio e soci hanno giocato gli ottimi rapporti con il suo entourage, lo stesso di Sucic. Restando sui talenti croati, l’Inter sta ancora provando a chiudere per Mlacic, anche lui un difensore ma classe 2007 e in forza all’Hajduk.