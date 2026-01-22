“Grande colpo per l’Inter”: annuncio dell’agente su Svilar

Altro che il Dibu Martinez, Vicario o Donnarumma: il sostituto di Sommer può essere il portiere della Roma

L’Inter ha bisogno di un nuovo portiere per la prossima stagione. Qualche tifoso si sta augurando che possa arrivare già in questa sessione invernale di calciomercato, visto il calo di rendimento di Sommer. Ma la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di fare investimenti a gennaio in quel ruolo. Per l’estate, invece, si stanno valutando diversi profili, con la new entry Mile Svilar ad affiancare i vari Dibu Martinez, Vicario e Donnarumma.

L’estremo difensore dell’Aston Villa ha già 33 anni, mentre quello del Tottenham ne compirà 30 a ottobre: un’età che va a contrasto con la politica di Oaktree di puntare sugli Under 30. Per quanto riguarda il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, invece, il problema è legato all’ingaggio da 15 milioni netti a stagione, impossibile da sostenere per l’Inter. E allora perché non puntare su quello della Roma?

Un’idea sponsorizzata dall’agente Fifa e intermediario Lodovico Spinosi, che ai microfoni di topallenatori ha dichiarato: “Trovare un portiere all’altezza dell’Inter non sarà facile. Secondo me la cosa migliore da fare per i nerazzurri è prendere Svilar. La Roma dovrà fare i conti con il fair play finanziario e l’Inter con lui farebbe un grande colpo”.