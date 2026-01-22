Incidente coi tifosi, vuole tornare in Serie A: Inter in pole

Improvvisa svolta di calciomercato per i nerazzurri, ma il suo acquisto porterebbe alla cessione di un titolarissimo

Destiny Udogie ne ha abbastanza del Tottenham e della Premier League. Il 23enne terzino sinistro della Nazionale azzurra è stato vittima di un episodio increscioso dopo la sconfitta nel derby londinese contro il West Ham. Come postato sulla sua pagina Instagram, infatti, alcuni tifosi hanno vandalizzato la sua auto, rompendone i vetri. Difficile che possa muoversi a gennaio, ma in estate può lasciare l’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal sito footitalia, l’ex Verona e Udinese starebbe spingendo per il ritorno in Serie A. Gli Spurs lo sanno bene, tanto da aver già individuato nel brasiliano Souza il suo sostituto. Dal Milan alla Roma passando per il Napoli e la Juventus, le pretendenti non mancano ma la suddetta fonte sostiene che in pole ci sia proprio l’Inter.

Il prezzo non sarà proprio abbordabile, considerato che il Tottenham ha speso 25 milioni di euro bonus compresi per acquistarlo. Ma non è escluso che possa arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Di certo se i nerazzurri dovessero fare un investimento importante su Udogie, gli garantirebbe un posto da titolare. Il che porterebbe alla cessione di Dimarco, recentemente accostato all’Arsenal.