Inter sulle orme del Milan, via Luis Henrique: ecco il sostituto

Vertice tra Chivu e i dirigenti nerazzurri: l’esterno destro brasiliano può partire già a gennaio

La sconfitta contro l’Arsenal può avere conseguenze importanti per l’Inter sul mercato. Si dice che una catena è forte quanto il suo anello più debole e i nerazzurri in questo momento ne hanno uno davvero debolissimo in Luis Henrique. Il problema non è stato tanto ‘addormentarsi’ sul primo gol dei Gunners, tenendo in gioco Gabriel Jesus. Un errore, anche se grave, può commetterlo chiunque.

Mister Chivu ha concesso tante occasioni all’esterno destro brasiliano che, ad eccezione della sfida contro il Como, ha sempre deluso. Nell’ultima sfida di Champions, in particolare, l’Inter è stata costretta a giocare sempre a sinistra, perché sull’altra fascia l’ex OM non è mai riuscito a saltare l’uomo o mettere un cross. Nel vertice di stamattina tra il tecnico rumeno e gli uomini mercato Marotta e Ausilio si è parlato anche della cessione di Luis Henrique.

Come il Milan un anno fa con Emerson Royal, anche l’Inter ha bocciato subito il suo acquisto e secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe venderlo al Besiktas o in Premier League a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro. Da vedere, però, se il giocatore accetterebbe la destinazione. E poi ovviamente andrebbe sostituito. Scartati Molina e Meunier, il sostituto ideale resta Perisic. Accorre attendere un’altra settimana e capire se il Psv Eindhoven sarà eliminato.