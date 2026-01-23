Calciomercato Inter, primi due colpi per l’anno prossimo: oltre 50 milioni

Marotta e Ausilio non lavorano soltanto per gennaio: doppio affare chiuso per la prossima estate

Mancano solo dieci giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato con l’Inter che non ha ancora messo a segno colpi in entrata né in uscita. E’ probabile che il presidente Marotta e il Ds Ausilio stiano aspettando gli ultimi giorni di trattative per strappare un prezzo migliore e regalare a Chivu almeno un esterno destro, se non anche un difensore centrale.

Ma i grandi club di solito sono abituati a lavorare più sul lungo periodo, ecco perché l’Inter è già proiettata alla prossima estate con due acquisti pronti alla chiusura. Il primo riguarda il reparto mediano e risponde al nome di Aleksandar Stankovic. Ceduto qualche mese fa al Club Brugge, il figlio d’arte ha dimostrato le sue qualità nel campionato belga e in Champions. I nerazzurri hanno una clausola di recompra a 23 milioni di euro che intendono esercitare.

Il secondo colpo, invece, riguarda il pacchetto arretrato dove si registreranno gli addii a costo zero di Acerbi e De Vrij. Dopo un lungo corteggiamento, dovrebbe andare in porto la trattativa per Tarik Muharemovic. Per il 22enne bosniaco il Sassuolo non chiederà meno di 30 milioni, considerato che la metà andrà nelle casse della Juventus, che si è tenuta una percentuale sulla rivendita. Spesa totale che supera quindi i 50 milioni di euro.