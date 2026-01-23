Dumfries lascia l’Inter: firma un quadriennale ricchissimo

L’esterno destro olandese, attualmente ai box per infortunio, ha una clausola di rescissione nel contratto

L’assenza di Denzel Dumfries sta pesando parecchio nello scacchiere nerazzurro. Ancora non c’è una data certa per il suo rientro in campo dopo l’operazione nei Paesi Bassi, ma quello che è certo è che senza di lui l’Inter ha perso molto sulla corsia destra. Per rimpiazzarlo mister Chivu ha provato prima ad adattare Carlos Augusto su quella corsia (esperimento fallito nel derby) poi ha deciso di puntare su Luis Henrique, con scarsi risultati.

Dopo aver fallito l’assalto a Cancelo, gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin stanno cercando di chiudere il ritorno in prestito di Ivan Perisic dal Psv Eindhoven fino a fine stagione per metterci una pezza. Ma poi dovranno lavorare anche sul lungo periodo, visto che il Nazionale oranje potrebbe salutare in estate. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro che fa gola ai club di Premier League.

In particolare, secondo Tmw, al Manchester City che è ancora alla ricerca di un terzino destro. Dumfries sta bene all’Inter e a Milano, ma alla soglia dei 30 anni vuole strappare l’ultimo contratto top della sua carriera. Attualmente guadagna 4 milioni netti a stagione, ma vorrebbe arrivare a 6-7 milioni. Pep Guariola, che stravede per lui, è pronto ad accontentarlo con un quadriennale a quelle cifre.