Luis Henrique, Chivu allo scoperto: “Ecco cosa gli si può rimproverare”

Il tecnico ha risposto sull’esterno brasiliano prima di Inter-Pisa

Ormai non si contano più le gare consecutive da titolare di Luis Henrique. In attesa del rientro di Dumfries, e soprattutto di un nuovo esterno, toccherà ancora una volta al brasiliano fare avanti e indietro sulla fascia destra.

Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Pisa, Cristian Chivu ha preso le difese proprio di Luis Henrique, sempre nel mirino della critica e dei tifosi: “Bisogna dargli tempo per ambientarsi con quello che vuol dire giocare in una grande squadra – le parole del tecnico nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – Bisogna anche togliere qualche etichetta che è stata messa quando è stato messo in campo nelle prime battute”.

Come evidenzia Chivu, Luis Henrique “dà una mano importante allo sviluppo del gioco”. Ma l’ex Marsiglia sta deludendo soprattutto sul piano della incisività. Molte volte fa trenta, quasi mai trentuno: “Necessita di tempo per sfruttare la fiducia e l’autostima, per essere poi più determinante negli ultimi 20 metri.

Ora l’unica cosa che gli si può rimproverare sono proprio gli ultimi 20 metri, perché è un ragazzo applicato che sa stare in questa squadra”, ha concluso Chivu che, insieme a Javier Zanetti, è nell’elenco dei tedofori che porteranno la fiaccola olimpica fino alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Sono onorato – ha detto – sperando che passi questo mal di schiena…”.