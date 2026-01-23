PAGELLE INTER-PISA 6-2: Dimarco dà la svolta, Pio Esposito è pazzesco. Sommer senza senso

Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 22esima giornata di Serie A

L’Inter è spietata. Va sotto 2-0, un’altra squadra crollerebbe. Invece, ecco la rimonta: uno, due e tre nel giro di un quarto d’ora. Nel secondo tempo non c’è storia e la squadra di Chivu dilaga. Finisce 6-2 al Meazza, forse è la volta buona per una fuga viste le partite del weekend…

PAGELLE INTER-PISA

TOP

Pio Esposito – Fa impazzire i centrali del Pisa: per vincere un duello anche le cattive maniere non funzionano. Il gol del 3-2, pesantissimo, è solo la ciliegina su una torta favolosa. E ora come si fa a rimetterlo in panchina?

Dimarco – È la mossa indovinata di Chivu: con il suo ingresso in campo la partita cambia volto. Il problema è che non ha un sostituto all’altezza, a meno che non torni davvero Perisic…

Lautaro – Nel momento del bisogno, il capitano c’è sempre. La rete del 2-2 è quella che rimette davvero in moto l’Inter, anche sul piano psicologico.

FLOP

Sommer – Se comincia a sbagliare anche con i piedi, è la fine. Senza alcun senso quel passaggio, peraltro sbagliato, a Zielinski. Il polacco era marcato… Palla lunga no? C’è Pio…

Sucic – Continuano i suoi alti e bassi: benissimo con l’Arsenal, male oggi. Chivu prova a teleguidarlo nel secondo tempo, ma i risultati sono modesti.

Luis Henrique – Bisogna dirlo, non è stato il peggiore dei primi venti minuti folli della partita. Un paio di buone giocate le aveva fatte, mancando però – come sempre – negli ultimi 20 metri. Gli manca cattiveria, incisività, cose che comunque non si possono comprare su Amazon o al supermercato. Quindi? Prendere nuovo esterno destro. Prendere Perisic, forza!

TABELLINO INTER-PISA 5-2

Marcatori: 10′ e 22′ Moreo, 38′ rig.Zielinski, 40′ Lautaro, 47′ Pio Esposito, 81′ Dimarco, 86′ Bonny, 93′ Mkhitaryan

INTER (3-5-2): Sommer 4; Bisseck 6,5, de Vrij 7, Bastoni 7; Luis Henrique 5,5 (34′ Dimarco 8), Sucic 5,5 (60′ Barella 6), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 7 (80′ Akanji s.v.); Lautaro 7 (80′ Bonny 6,5), Pio Esposito 7,5 (60′ Thuram 6,5). All.: Chivu

PISA (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Calabresi 5, Canestrelli 5, Coppola 5; Touré 5,5, Marin 6 (46′ Akinsanmiro 5,5), Aebischer 6 (70′ Lorran s.v.), Angori 5 (70′ Leris s.v. ); Tramoni 4 (46′ Piccinini 5), Moreo 7; Meister 6,5 (39′ Durosinmi 5). All.: Gilardino

ARBITRO: Marcenaro di Genova

AMMONITI: Marin, Lautaro, Gilardino, Calabresi, Barella