Palacios lascia di nuovo l’Inter: destinazione e formula dell’affare

Il difensore argentino era ai margini della squadra di Chivu

Il mercato di gennaio dell’Inter prosegue in tono minore. Dopo aver acquistato il classe 2008 croato Jakirovic, il quale verrà aggregato all’Under 23 di Vecchi, il club nerazzurro ha definito in queste ore la cessione di Tomas Palacios.

Il difensore argentino classe 2003 era ai margini della squadra allenata da Chivu. Zero presenze per Palacios, quest’anno anche ai box per diverso tempo a causa di un problema muscolare alla coscia. L’ex Talleres ha bisogno di tornare a giocare, basti pensare che l’ultima partita ufficiale risale addirittura al 18 maggio scorso: Monza-Empoli, finita 3-1 per gli ospiti.

Palacios torna a casa, in Argentina: la sua prossima squadra sarà l’Estudiantes, il cui presidente è l’ex centrocampista nerazzurro Juan Sebastian Veron. L’affare si è sostanzialmente chiuso sulla base di un prestito (fino a dicembre 2026) con opzione d’acquisto in favore del club di La Plata.