Scambio Inter-Napoli sul gong del mercato: ci guadagnano tutti

Le squadre di Chivu e Conte potrebbero rinforzarsi a vicenda, ma c’è poco tempo a disposizione

Nelle ultime tre stagioni lo scudetto è stato un affare a due tra Inter e Napoli. Normale che sia sorta una certa rivalità, acuita con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Il tecnico rumeno vive il ruolo di allenatore in maniera diametralmente opposta rispetto ad Antonio Conte, smascherandone spesso le provocazioni e non partecipando alle polemiche innescate dal salentino.

Ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero creare strane alleanze e risolvere problemi a entrambi. I partenopei sono alle prese con problemi a centrocampo: se Anguissa è vicino al rientro, per De Bruyne ci vorranno ancora dei mesi. Ecco perché Conte sin dalla fine del 2025 aveva chiesto Davide Frattesi. Porte chiuse ad Appiano, dove non si intende rinforzare una diretta concorrente allo scudetto.

A far cambiare idea all’Inter potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Alessandro Buongiorno, vecchio pallino del Ds Ausilio. Presto in Viale delle Liberazione dovranno fare i conti con gli addii di Acerbi e De Vrij, e l’ex torinista potrebbe essere il profilo ideale. Intermediari di mercato sono al lavoro per uno scambio tutt’altro che semplice. Visto il poco tempo a disposizione, la formula più facile potrebbe essere quella del prestito con obbligo condizionato di riscatto. Ma solo dopo l’ultimo turno di Champions League.