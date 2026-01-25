Nome nuovo per il post Sommer: ha già chiesto di essere ceduto all’Inter

Continua la ricerca di un portiere per la prossima stagione da parte di Marotta e Ausilio. Spunta un’altra pista in Serie A

Il brutto errore contro il Pisa che ha permesso ai toscani di sbloccare la partita di San Siro è soltanto la punta dell’iceberg. In questa stagione Yann Sommer sta tenendo un rendimento insufficiente come dimostrano i dati di Serie A. Maignan (+7,7) e Svilar (+7,4) ai primi posti per gol evitati, mentre il portiere svizzero ha un saldo negativo: -2,6. In scadenza di contratto a giugno, la sua avventura all’Inter è ormai agli sgoccioli.

Da tempo ormai gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin sono alla ricerca di un nuovo portiere. In cima alla lista sembra esserci Vicario del Tottenham, desideroso di ritorno in Italia, ma le alternative non mancano: da Caprile del Cagliari a Carnesecchi dell’Atalanta fino al tedesco Atubolu del Friburgo. Ma c’è da registrare anche una new entry dalla Serie A.

Si tratta di Ivan Provedel, estremo difensore classe 1994 che milita nella Lazio. Il club biancoceleste sta un po’ smantellando e ricostruendo la rosa e in questa rivoluzione potrebbe finire anche l’ex Spezia. Secondo il sito ‘lalaziosiamonoi.it’, inoltre, il portiere nativo di Pordenone avrebbe già avvisato la società di Lotito circa la sua volontà di accettare la proposta dell’Inter.

Da capire se a Viale della Liberazione pensano a lui per il ruolo di titolare o di vice. La notizia non ha comunque trovato conferme, anzi, in ambienti vicini al portiere friulano.