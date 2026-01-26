Assalto a Bastoni: ecco il giocatore che l’Inter vuole in cambio

Il difensore centrale nerazzurro è valutato almeno 80 milioni di euro, ma il prezzo può scendere in caso di scambio

Alessandro Bastoni è tra i difensori centrali più forti al mondo. Tra quelli di piede sinistro il più prezioso in assoluto stando il sito specializzato transfermarkt, che lo valuta 80 milioni di euro. In pratica la stessa cifra che chiederebbe l’Inter in caso di cessione. Il condizionale è d’obbligo perché in Viale della Liberazione non c’è alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Ma si sa che alla giusta cifra, nessuno è incedibile.

E gli estimatori per il difensore di Chivu e della Nazionale italiana non mancano. Il suo nome è stato spesso accostato ai club di Premier League, in particolar modo al Liverpool, ma anche al Chelsea e al Tottenham. Senza dimenticare l’interessamento in Spagna del Barcellona. I blaugrana hanno bisogno di un centrale mancino per la prossima stagione e il primo nome sulla lista del presidente Laporta e del Ds Deco è proprio quello di Bastoni.

Ma come è noto il club catalano non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario ed è quasi impossibile immaginare che possano avvicinarsi alla cifra chiesta dall’Inter. Ma secondo il portale spagnolo ‘El Nacional’, i nerazzurri sarebbero disposti ad abbassare molto il prezzo qualora nell’affare venisse inserito Gavi. Il 21enne centrocampista prodotto della cantera è ai box per un grave infortunio al ginocchio da fine agosto e il suo rientro in campo è previsto tra un mese. Difficile però che il Barça possa cederlo.