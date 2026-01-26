Calciomercato Inter, cessione last minute per Frattesi

Il centrocampista nerazzurro sempre al centro dei rumors sull’addio. Il club pone due condizioni

Ultima settimana della sessione invernale di calciomercato. Fino ad ora l’Inter è rimasta a guardare, ma è pronta a scatenarsi sul gong. Ad aprire le danze è la cessione del giovane Palacios all’Estudiantes: il giovane difensore centrale argentino non ha avuto alcuna chance con Chivu ed è pronto a tornare in patria in prestito con diritto di riscatto. Sempre in uscita attenzione a Davide Frattesi.

A inizio gennaio sembrava scontato il suo addio, ma negli ultimi tempi è tornato nelle rotazioni di Chivu. Resta il fatto che il centrocampista romano vorrebbe giocare con più continuità e secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino Corriere dello Sport, non si escludono sorprese. Frattesi può ancora lasciare l’Inter, ma a due condizioni.

Il club nerazzurro è disposto a cedere l’ex Sassuolo soltanto al prezzo prestabilito di 30-35 milioni di euro. Inoltre la formula dell’affare deve fare in modo che Frattesi non torni a Milano, quindi cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. La destinazione è secondaria, ma è ovvio che Marotta preferirebbe mandarlo all’estero piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Serie A.