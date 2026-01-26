Calciomercato Inter, Marotta cambia idea: Sì alla cessione

Ribaltone in casa nerazzurra con il benestare di Chivu: pronto un doppio affare in entrata e in uscita

Come spesso accade, gli ultimi giorni di una sessione di calciomercato sono quelli che sbloccano le trattative e fanno cambiare idea su acquisti e cessioni. E’ anche il caso dell’Inter, almeno secondo quanto riportato dal portale turco Sabah. Dopo l’infortunio di Dumfries, il club di Viale della Liberazione aveva deciso di non privarsi di Luis Henrique. Ma il presidente Beppa Marotta sarebbe pronto a fare un passo indietro.

Le ultime prestazioni dell’esterno destro brasiliano avrebbero convinto anche il tecnico Cristian Chivu che, nonostante le dichiarazioni di rito sul difendere i suoi giocatori, sarebbe pronto a scaricarlo. Sulle sue tracce c’è il Besiktas, alla ricerca di rinforzi in quel ruolo. L’ex Marsiglia, dal canto suo, potrebbe decidere di lasciare Milano per un ambiente meno ‘ostile’ rispetto a San Siro che ormai non gli perdona alcun errore.

La fonte sopra citata scrive che “l’Inter ha cambiato idea sul trasferimento di Luis Henrique“. Acquistato per quasi 23 milioni di euro a giugno, i nerazzurri puntano a rivenderlo a una ventina di milioni per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza. Ovviamente prima di farlo partire ci sarà bisogno di rimpiazzarlo: per questo si attenderà mercoledì per dare l’assalto a Perisic in caso di eliminazione del Psv Eindhoven dalla Champions League.