Inter-Milan si infiamma: “Fare soltanto il campionato è un vantaggio solo se…”

Duello tutto meneghino in testa alla classifica di Serie A. I nerazzurri di Chivu hanno 5 punti di vantaggio sui rossoneri di Allegri

L’Inter sfrutta al meglio l’occasione che gli ha presentato il calendario. Battendo 6-2 il Pisa, Lautaro Martinez e compagni hanno potuto conquistare punti sul Napoli sconfitto a Torino contro la Juventus e sul Milan, fermato sul pareggio dalla Roma. Primo tentativo di fuga dei nerazzurri di Cristian Chivu, che ora vantano cinque lunghezze di vantaggio sui rossoneri di Max Allegri, primi inseguitori.

Con sedici giornate da giocare e 48 punti a disposizione, è evidentemente troppo presto per fare i calcoli, ma all’orizzonte si palesa un possibile derby meneghino per lo scudetto. Sul tema è intervenuto a Radio Radio il giornalista sportivo e tifoso milanista Franco Ordine, il quale ha messo le mani avanti dicendo che “tra Inter e Milan non c’è sfida se valutiamo la cifra tecnica della rosa, lo dico da inizio stagione”.

“Avere solo gli impegni di campionato è un vantaggio soltanto se il tuo avversario arriva in finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia come è successo la passata stagione. Altrimenti tutti anni vincerebbe la big di Serie A che non fa le coppe europee e invece non è così. Fa bene Allegri a dire che ieri ha guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto a distanza la Roma: deve guardarsi alle spalle e non a chi sta avanti”.