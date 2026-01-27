Chivu lo ha convinto: “All’Inter avrai la tua occasione”

Il tecnico rumeno decisivo con le scelte di campo ma anche con i colloqui di mercato: che colpo per i nerazzurri

Alla sua prima stagione sulla panchina dell’Inter, che coincide anche con la prima da professionista partendo dalla preparazione estiva, Cristian Chivu sta sorprendendo tutti. Tifosi e addetti ai lavori sono impressionati per i risultati sul campo ma anche per la dialettica davanti ai microfoni. Anche i calciatori ne parlano benissimo. In particolare Piotr Zielinski, che la scorsa estate sembrava tra i possibili partenti.

Per il centrocampista polacco, arrivato da svincolato dal Napoli, erano giunte ricche offerte dall’Arabia Saudita, subito rispedite al mittente per questioni familiari. Poi si erano fatti avanti i club della Premier League, in particolare il Leeds. In estate in Inghilterra tante volte avevano dato per vicino il trasferimento di Zielinski agli Whites, ma poi non se ne è fatto niente.

Il quotidiano torinese Tuttosport oggi in edicola svela il retroscena sul mancato addio del 31enne nativo di Zabkowice Slaskie. Decisivo è stato un colloquio a luglio con mister Chivu, che si può riassumere in queste parole: “Ti stimo, resta qui e lavora bene che avrai la tua occasione“. Così è stato e oggi Zielinski va considerato un titolare a tutti gli effetti: che sia in regia al posto di Calhanoglu o da mezzala sinistra al posto di Mkhitaryan.