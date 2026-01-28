Calciomercato, la verità sul ritorno di Onana | INTERLIVE

Il portiere camerunese del Manchester United attualmente è in prestito al Trabzonspor. Incontro con la dirigenza nerazzurra

Prima Cancelo, poi Perisic e adesso Onana. In casa Inter vanno di moda i cavalli di ritorno sul mercato. Per il terzino portoghese la trattativa con l’Al Hilal che prevedeva uno scambio con Acerbi o De Vrij non è andata in porto. Per l’esterno croato molto dipenderà dal risultato di stasera del Psv Eindhoven: una eliminazione dalla Champions potrebbe agevolare l’affare. Diverso è il discorso per il portiere camerunese.

Un discorso ad ogni modo legato alla prossima stagione e non a questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal tabloid britannico Daily Mail, i suoi agenti sarebbero stati a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, sia Onana che il suo entourage sarebbero propensi al ritorno ad Appiano Gentile, ma ad oggi non c’è niente di concreto.

Ceduto nel 2023 al Manchester United per 50 milioni di euro più 5 di bonus, il 29enne portiere non ha mai convinto in Premier League ed è stato mandato in prestito al Trabzonspor. In estate i Red Devils potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni per non fare minusvalenza, ma il vero problema è legato all’ingaggio da 6 milioni a stagione. Insomma, Onana non è una priorità per l’Inter, che come erede di Sommer sta vagliando altri profili.