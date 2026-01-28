Inter, infortunio Barella: l’esito UFFICIALE degli esami

Il centrocampista si è fatto male alla vigilia della sfida di Champions col Borussia Dortmund

L’Inter ha appena comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Nicolò Barella, fermatosi alla vigilia della gara di Champions League contro il Borussia a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista neanche è partito per la trasferta di Dortmund.

Gli accertamenti di stamane, effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno sostanzialmente confermato la prima diagnosi: “(…) Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra“. Le condizioni del classe ’97 “saranno valutate giorno dopo giorno”.

Molto probabilmente Barella salterà pure il match di campionato contro la Cremonese in programma domenica alle ore 18 e quello dei quarti di Coppa Italia contro il Torino fissato per il 4 febbraio. Il suo rientro dovrebbe avvenire nella sfida col Sassuolo, che è antecedente a Inter-Juve.