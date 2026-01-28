Inter, tornano i colpi a costo zero: beffata la Juventus

Blitz del Ds nerazzurro Ausilio, pronto a portare a Milano un suo vecchio pupillo che si svincola in estate

Per anni il mercato in entrata dell’Inter, sotto la presidenza Zhang, è stato caratterizzato dai colpi a costo zero. E nessuno meglio di Beppe Marotta poteva essere capace di costruire una squadra in grado di lottare tutte le stagioni per vincerlo lo scudetto – conquistando quello della seconda stella – e di centrare due finali di Champions League. Il cambio di proprietà con il fondo Oaktree al comando ha ribaltato la situazione.

L’Inter è tornata a investire e ovviamente lo ha fatto sui giovani, non su calciatori esperti che si svincolavano. Questo non vuol dire che non potranno esserci eccezioni alla regola, specie se il calciomercato dovesse offrire buone occasioni. E’ il caso di Franck Kessie, in scadenza di contratto a giugno con l’Al Ahli e desideroso di tornare nel calcio che conta dopo un triennio in Arabia Saudita che di certo ha arricchito il suo conto in banca.

Da tempo l’ex milanista è nel mirino della Juventus, tanto che la scorsa settimana Comolli avrebbe incontrato il suo agente. A gennaio è previsto invece un meeting tra lo stesso procuratore del 29enne mediano ivoriano e Piero Ausilio. Il Ds nerazzurro stima Kessie addirittura dai tempi di Cesena e proverà a convincerlo a tornare a Milano, ma sull’altra sponda dei Navigli. L’idea è quella di fargli prendere il posto in rosa di Mkhitaryan, che a sua volta fu preso a costo zero e se ne andrà da svincolato.