LIVE Champions, Borussia Dortmund-Inter: Acerbi in difesa, davanti Bonny-Thuram | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Borussia Dortmund nell’ottava giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico della Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono già certe di qualificarsi ai playoff ma che hanno ancora una flebile speranza di accedere direttamente agli ottavi di finale che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo in Serie A in rimonta contro il Pisa, vogliono tornare a vincere in campo europeo dopo le tre sconfitte di fila contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal che hanno rovinato il grande avvio con le quattro vittorie consecutive contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty.

Dall’altra parte i gialloneri di Nico Kovac, a loro volta, vengono dal match della Bundesliga vinto contro l’Union Berlino. Privi dello squalificato Svensson, i teutonici puntano al successo per operare il sorpasso in classifica e sperare di avere un sorteggio più favorevole, con il ritorno sicuramente in casa, negli spareggi di febbraio.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla fase a gironi della Champions 2019-20, quando i tedeschi si imposero 3-2 in rimonta grazie alla doppietta di Hakimi e al gol di Brandt dopo il doppio vantaggio firmato da Lautaro Martinez e Vecino. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. Interlive.it vi offre il match dello stadio Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-INTER

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Silva; Guirassy. All.: Kovac

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All.: Chivu