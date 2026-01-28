Oaktree avvisa Chivu: ecco cosa sta succedendo all’Inter

Il fondo americano avverte il tecnico rumeno a poche ore dalla trasferta Champions contro il Borussia Dortmund

Questa sera in Germania alle ore 21 l’Inter affronterà il Borussia Dortmund nell’ultimo turno della prima fase di Champions League. Considerate le basse temperature e il rischio neve da un lato e la classifica che lascia poche speranze di entrare nelle prime otto dall’altro, più che il risultato sarà importante evitare infortuni. Peraltro secondo i calcoli del computer, in caso di pareggio o sconfitta non cambierebbe nulla per la squadra di Cristian Chivu.

I nerazzurri, infatti, dovrebbero finire comunque tra il 15esimo e il 16esimo posto. Il tecnico rumeno lo sa e potrebbe fare un po’ di turnover, risparmiando persino Lautaro Martinez. Anche perché il bomber e capitano dell’Inter è diffidato e rischia di saltare l’andata dei playoff. Se per la classifica cambia poco, per Oaktree cambia molto: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici del fondo americano avrebbero intimato a Chivu di non perdere la partita del Signal Iduna Park.

Non tanto per i premi Uefa connessi (2,1 milioni di euro per la vittoria e 700mila euro per il pareggio), quanto per il prestigio dell’Inter. Quattro sconfitte di fila in Champions sarebbero un “disastro” per l’immagine del club a livello europeo. Dopo aver battuto tutte le formazioni di terza e quarta fascia, non ci si può permettere di perdere con tutte quelle di prima e seconda. Chivu è avvisato: Oaktree si aspetta almeno un pareggio.