PAGELLE BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: illusione Dimarco, Bisseck tra Bastoni e Samuel. Zielinski mollo

Top e Flop dell’ultimo atto della fase a girone unico di Champions
Dimarco più Diouf, l’Inter sbanca Dortmund ma chiude al decimo posto la fase a girone unico. Di fatto per un punto, la squadra di Chivu sarà ora costretta a passare dai playoff di febbraio (sarà testa di serie al sorteggio) per strappare la qualificazione agli ottavi Champions.
PAGELLE BORUSSIA DORTMUND-INTER
TOP
Dimarco – Non benissimo fino alla perla su punizione che regala la qualificazione diretta agli ottavi. Una roba che appartiene solo ai grandi giocatori.
Bisseck – Nel primo tempo sembra Bastoni, nel secondo tempo Samuel: un muro.
Sommer – Salva su Adeyemi in uscita. Intervento provvidenziale, si era ancora sullo zero a zero.
FLOP
Zielinski – Una regia troppo timida quella del polacco. Cala molto nella ripresa e Chivu lo tira fuori.
TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2
Marcatori: 80′ Dimarco, 94′ Diouf
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané (89′ Couto); Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini (81′ Chukwuemeka); Beier, Silva (81′ Brandt); Guirassy (68′ Adeyemi). All.: Kovac
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic (88′ Bastoni), Zielinski, Mkhitaryan (88′ Diouf), Dimarco; Bonny (56′ Pio Esposito), Thuram (88′ Lautaro). All.: Chivu
ARBITRO: Kovacs (ROM)
AMMONITI: Akanji, Bensebaini, Acerbi