Calciomercato Inter, cessione Bonny con 50% di plusvalenza

L’attaccante francese arrivato in estate dal Parma potrebbe già partire e rinsaldare le casse del club nerazzurro

L’impatto di Ange Yoan Bonny in nerazzurro è stato migliore del previsto. Alla sua prima stagione all’Inter, il 22enne centravanti transalpino ha dimostrato di saper reggere al salto di qualità in un top club. Con 6 gol e 6 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il suo bottino è già soddisfacente e l’obiettivo da qua a fine stagione è di provare ad arrivare in doppia cifra in entrambe le voci.

Sempre che il suo futuro sia ancora all’Inter. Fonti turche riportate da transferfeed.com, infatti, sostengono che il Fenerbahce abbia messo gli occhi su Bonny qualora non dovesse riuscire a chiudere l’affare Lookman con l’Atalanta. I Canarini Gialli hanno bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e stanno guardando soprattutto al mercato italiano.

Preso dal Parma in estate per 23 milioni di euro, Bonny è già valutato il 50% in più del prezzo, intorno ai 35 milioni. Il club di Istanbul vorrebbe prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma l’Inter non è convinta e non per la formula. Il piano di Oaktree è quello di puntare sui giovani come il bomber francese, considerato il possibile erede di Thuram. A gennaio niente cessioni importanti, in estate potrebbe essere proprio Tikus invece a fare le valigie.