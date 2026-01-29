Calciomercato Inter, cessione Bonny con 50% di plusvalenza

L’attaccante francese arrivato in estate dal Parma potrebbe già partire e rinsaldare le casse del club nerazzurro

L’impatto di Ange Yoan Bonny in nerazzurro è stato migliore del previsto. Alla sua prima stagione all’Inter, il 22enne centravanti transalpino ha dimostrato di saper reggere al salto di qualità in un top club. Con 6 gol e 6 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il suo bottino è già soddisfacente e l’obiettivo da qua a fine stagione è di provare ad arrivare in doppia cifra in entrambe le voci.

Calciomercato Inter, Bonny nel mirino del Fenerbahce
Ange Yoan Bonny (foto Ansa) – Interlive.it

Sempre che il suo futuro sia ancora all’Inter. Fonti turche riportate da transferfeed.com, infatti, sostengono che il Fenerbahce abbia messo gli occhi su Bonny qualora non dovesse riuscire a chiudere l’affare Lookman con l’Atalanta. I Canarini Gialli hanno bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e stanno guardando soprattutto al mercato italiano.

Preso dal Parma in estate per 23 milioni di euro, Bonny è già valutato il 50% in più del prezzo, intorno ai 35 milioni. Il club di Istanbul vorrebbe prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma l’Inter non è convinta e non per la formula. Il piano di Oaktree è quello di puntare sui giovani come il bomber francese, considerato il possibile erede di Thuram. A gennaio niente cessioni importanti, in estate potrebbe essere proprio Tikus invece a fare le valigie.

