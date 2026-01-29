Inter, Diouf smaschera l’errore di Chivu: ora è un bel problema

Il centrocampista francese ha segnato il suo primo gol in Champions League contro il Borussia Dortmund

Una vittoria di prestigio ma che non basta all’Inter a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Chivu hanno espugnato Dortmund infliggendo un secco 2-0 al Borussia grazie ai gol di Dimarco su calcio di punizione e di Diouf al termine di un’azione di contropiede in pieno recupero. Il mediano francese ha sfruttato al meglio i pochi minuti che gli sono stati concessi dal tecnico rumeno.

I più attenti avranno notato che alla dodicesima presenza in nerazzurro, Andy Diouf è stato finalmente schierato nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra. Nelle precedenti undici occasioni Chivu lo aveva impiegato soprattutto come esterno destro a tutta fascia (con un gol in Coppa Italia contro il Lecce, ndr) e in qualche occasione come trequartista dietro una punta. In quella posizione le alternative di certo non mancano all’allenatore dell’Inter.

Il titolare ormai è Zielinski, ma quando il polacco viene spostato in cabina di regia, viene rispolverato Mkhitaryan o viene dato spazio a Sucic. Persino Barella ha giocato mezzala sinistra, di solito quando è in campo insieme a Frattesi. Finalmente anche l’ex Lens ha avuto un’occasione lì e in 6 minuti è riuscito a fare gol al Signal Iduna Park… Niente male. Con Diouf adesso Chivu avrà un problema (o meglio una soluzione) in più. Sta a lui sfruttarla al meglio.