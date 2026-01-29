Inter-Juventus, lo scambio last minute che piace a Chivu e Spalletti

Ultime ore di calciomercato decisive per i nerazzurri e i bianconeri. I due allenatori vorrebbero risolvere i rispettivi problemi

Inter e Juventus si sono qualificate per i playoff di Champions League. Le gare di andata sono in programma il 17 e il 18 febbraio prossimi, a tre giorni dallo scontro diretto dello stadio Meazza in programma a San Valentino. In attesa di sfidarsi sul campo per il derby d’Italia di ritorno, i due club potrebbero ritrovarsi alleate sul terreno del mercato. O almeno è quello che sperano i due allenatori Cristian Chivu e Luciano Spalletti.

Manca poco al gong della sessione invernale di calciomercato e nessuno dei due ha ancora avuto rinforzi. Si attendono gli ultimissimi giorni per piazzare i colpi a prezzi più favorevoli. Da un lato l’Inter è sempre alla ricerca di un esterno destro o forse due se dovesse partire Luis Henrique; dall’altro la Juve vorrebbe piazzare un colpo a centrocampo. E chissà che non possano darsi una mano a vicenda con uno scambio.

Non è un mistero che Spalletti vorrebbe tornare a lavorare con Davide Frattesi, che con lui ha performato bene in Nazionale. Chivu, invece, è un estimatore di Andrea Cambiaso per la sua duttilità, potendo agire su entrambe le fasce. I due hanno quasi la stessa età (settembre 1999 il primo, febbraio 2000 il secondo, ndr) scadenze contrattuali (2028 e 2029) e valutazione di mercato simili intorno ai 30 milioni di euro. Affare difficile, ma già c’è chi si interroga su chi ci guadagnerebbe.