Subito Mourinho, poi Guardiola: il cammino dell’Inter in Champions

Sorteggio complicato per la squadra di Chivu: il decimo posto finale condanna i nerazzurri a fare i playoff

L’Inter è riuscita nell’impresa di espugnare il campo del Borussia Dortmund vincendo 2-0 in Germania grazie ai gol di Dimarco e Diouf. Un successo di prestigio che può portare entusiasmo, ma che non basta ad entrare nelle prime otto della classifica finale. Questo vuol dire che i nerazzurri di Chivu dovranno affrontare i playoff di Champions League di febbraio, con ritorno in casa.

Il cammino europeo sarà tutt’altro che semplice: domani il sorteggio dirà chi tra Bodo Glimt e Benfica affronterà l’Inter negli spareggi. Quindi trasferta nel freddo norvegese o sfida al grande ex Mourinho per accedere agli ottavi. Dove, eventualmente, il livello sale ancora: subito il Manchester City di Guardiola o lo Sporting CP. Quarti di finale ancora più complicati contro Arsenal e Bayern Monaco, mentre in semifinale una tra Liverpool, Psg e Barcellona, salvo sorprese.

Praticamente impossibili i derby con le altre due italiane ancora in corsa dopo l’eliminazione del Napoli di Conte. Se saranno sorteggiate nello stesso lato del tabellone, Lautaro Martinez e compagni non affronterebbero l’Atalanta prima dei quarti e la Juventus soltanto in semifinale. Qualora finissero nell’altra parte del tabellone, invece, soltanto in finale. Così come il Real Madrid. Il cammino in Champions League è tutto in salita, meglio pensare ad una partita alla volta.