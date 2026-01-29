UFFICIALE: rottura del crociato. Out 7 mesi, cambia il mercato dell’Inter

Stagione finita con largo anticipo per la lesione al legamento del ginocchio destro. In campo non prima di settembre

Dalla gioia alla dramma in pochi minuti. Alessandro Zanoli era riuscito a trovare il suo primo – peraltro molto bello – in questa Serie A nel monday night contro il Verona. Ma al minuto 78 della sfida del Bentegodi l’esterno destro dell’Udinese è stato costretto al cambio per un infortunio al ginocchio destro. L’esito degli esami è stato il peggiore: lesione del legamento crociato anteriore che lo costringerà ad operarsi e restare ai box per circa sette mesi.

Un tegola per i bianconeri di Runjaic che, magra consolazione, possono sfruttare il mercato aperto ancora per qualche giorno per trovare un sostituto. E i piani del club friulano rischiano di andare ad incidere su quelli dell’Inter. Tra i nomi fatti per rimpiazzare Zanoli, infatti, c’è pure quello di Moris Valincic, 23enne terzino destro croato, seguito da tempo dai nerazzurri.

L’idea di Ausilio era quello di prenderlo adesso e lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione. Ma come riportato dal sito index.hr, ci sono altre squadre di Serie A pronte a portarlo subito in Italia. In particolare l’Udinese che si trova nella necessità di piazzare un colpo in quel ruolo. La sua valutazione si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro: spetta ora a Valincic decidere se aspettare l’Inter o sbarcare subito nel Bel Paese.