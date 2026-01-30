Acerbi lascia l’Inter: nuovo club in Serie A

L’esperto difensore centrale nerazzurro è in scadenza di contratto a giugno, ma ha ancora voglia di giocare

Tra i cinque giocatori dell’Inter in scadenza di contratto a giugno ce ne sono un paio che stanno pensando anche di lasciare il calcio. Si tratta del difensore Matteo Darmian e del centrocampista Henrikh Mkhitaryan. Gli altri tre, invece, hanno intenzione di proseguire la carriera lontano da Milano. Compreso Francesco Acerbi, che il prossimo 10 febbraio compirà 38 anni, e che adesso non è più un titolare inamovibile.

In realtà già in questa sessione di calciomercato il centrale difensivo meneghino avrebbe potuto lasciare Appiano Gentile per raggiungere il suo mentore Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Ma poi lo scambio con Joao Cancelo non è andato in porto e quindi è rimasto e rimarrà alla corte di Chivu fino al termine della stagione e del contratto. Per lui difficile che possa riaprirsi la pista Al Hilal, mentre non si esclude un’altra avventura in Serie A.

In passato si era parlato di Fiorentina, che potrebbe restare un’opzione se i viola non retrocederanno, ma ci sono anche altre alternative per Acerbi. Un difensore della sua esperienza potrebbe far comodo al Cagliari così come al Genoa, senza escludere nemmeno la pista romantica di un ritorno al Sassuolo dove tornò ad alti livelli dopo la pessima avventura al Milan.