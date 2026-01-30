Calciomercato Inter, super offerta: Dumfries via subito

Il terzino destro olandese vuole accelerare il rientro in campo dopo l’infortunio, ma attenzione alla clamorosa cessione

Quella contro la Lazio dello scorso 9 novembre potrebbe essere stata l’ultima partita di Dumfries con la maglia dell’Inter. Non perché ci siano state ricadute rispetto all’infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi a metà dicembre. Anzi, l’esterno destro è tornato ad Appiano Gentile per completare il percorso di riabilitazione e potrebbe bruciare le tappe per il suo ritorno in campo.

Inizialmente Dumfries puntava al derby contro il Milan di inizio marzo, ma forse potrebbe tornare a disposizione di mister Chivu per il ritorno dei playoff di Champions League in programma tra il 24 e il 25 febbraio. Sempre che non ci siano sorprese in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. In estate si riattiverà la clausola di rescissione da 25 milioni di euro, ma c’è chi sta pensando di anticipare l’assalto al Nazionale Oranje.

Secondo quanto si legge su Tuttosport oggi in edicola, in particolare, all’Inter potrebbe arrivare una super offerta entro le ore 20 del 2 febbraio. Non è specificato da quale club, ma tutti gli indizi portano al Manchester City, dove Guardiola sta cercando un terzino. Anche perché l’altra squadra fortemente interessata a Dumfries, ossia il Barcellona, ha già preso Cancelo in quel ruolo e non ha la liquidità necessaria ad acquistare anche l’ex Psv Eindhoven.

Dumfries: per il momento quello del Liverpool è stato solo un sondaggio. @calciomercatoit @interliveit pic.twitter.com/eWt3xwGLrk — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) January 30, 2026

Nelle ultime ore per Dumfries si è mosso anche il Liverpool. Ma quello dei ‘Reds’, almeno per ora, è stato solo un sondaggio post infortunio di Frimpong.