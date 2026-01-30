Inter, Chivu irritato con la società: sorpresa a Cremona

Il tecnico rumeno deve fare i conti con i problemi della rosa nerazzurra in vista della sfida alla squadra di Nicola

Subito dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu è stato chiaro: la partita più importante è quella di domenica contro la Cremonese. Una trasferta da affrontare con qualche problema legato alle assenze per infortunio di Dumfries, Barella e Calhanoglu. In questi casi c’è bisogno di fare ricorso al turnover, ma complici le questioni di calciomercato, non sarà possibile più di tanto.

Chivu è irritato con la società perché l’Inter non ha ancora preso un altro esterno destro: a Cremona, quindi, si va verso la conferma di Luis Henrique (mentre Darmian potrebbe rivedersi in Coppa Italia contro il Torino, ndr), il quale ancora non si sa se resterà o sarà ceduto. Stesso discorso per Davide Frattesi, che in teoria dovrebbe far rifiatare uno dei tre centrocampisti schierati titolari in Champions League.

A sorpresa, allora, potrebbe vedersi Andy Diouf dal primo minuto come mezzala. Per il resto Bastoni riprenderà il posto in difesa di Acerbi, mentre Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco. Davanti cambia completamente la coppia d’attacco. Da Thuram e Bonny a Lautaro Martinez e Pio Esposito. Per fortuna quella contro la squadra di Nicola sarà l’ultima partita con il mercato aperto. Poi Chivu saprà su chi potrà contare fino al termine della stagione.