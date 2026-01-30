Lo voleva Sabatini nel 2017: l’Inter può prenderlo gratis in estate

A nove anni dal primo interessamento, i nerazzurri puntano al grande colpo. Concorrenza del Milan

Dove eravate a luglio del 2017? A quei tempi Walter Sabatini era consulente del gruppo Suning e affiancava il direttore sportivo Piero Ausilio per il mercato dell’Inter. E per rinforzare il centrocampo della squadra allora allenata da Luciano Spalletti, aveva messo nel mirino il tedesco Leon Goretzka. Con un contratto in scadenza dodici mesi dopo con lo Schalke 04, poteva essere un grande affare, ma a spuntarla fu il Bayern Monaco.

Club con il quale Goretzka gioca ancora oggi, ma lo farà soltanto fino a giugno. Fallita la trattativa per il trasferimento immediato all’Atletico Madrid (che offriva 2-3 milioni di euro a fronte dei 10 chiesti dai campioni di Germania), il nativo di Bochum che la prossima settimana compirà 31 anni ha dichiarato che “gli ultimi giorni sono stati turbolenti, ma ho preso la decisione di restare qui fino a fine stagione. Io e il Bayern abbiamo deciso di separarci in estate”.

Da svincolato farà gola a tanti club, compresi in Italia il Milan e l’Inter, almeno stando a quanto riportato dall’emittente Sky Sport Deutschland. I nerazzurri sono alle prese con una mezza rivoluzione in mediana: certo l’addio di Mkhitaryan a costo zero, possibile la cessione di Frattesi, da valutare le posizioni di Diouf e Calhanoglu. Marotta potrebbe provare a fare un colpo gratis: oltre a Goretzka resta in corsa anche Kessie.