L’Inter pesca il Bodo al playoff Champions, Zanetti: “Ecco cosa non va sottovalutato”

I nerazzurri giocheranno l’andata in Norvegia

A Nyon sono stati sorteggiati i playoff Champions che danno l’accesso agli ottavi di finale. Classificatasi al decimo posto, l’Inter di Chivu avrebbe potuto prendere il Bodo/Glimt, che nella League Phase ha dato filo da torcere alle big, oppure il Benfica del grande ex Mourinho, qualificatosi all’ultimo secondo grazie alla rete del suo portiere Trubin contro il Real Madrid.

Alla fine l’urna di Nyon ha estratto il Bodo. Lautaro e compagni giocheranno la prima in trasferta e il ritorno al ‘Meazza’ nel giro di una settimana (17/18 e 24/25 febbraio). In caso di qualificazione agli ottavi, i nerazzurri sfideranno una tra Manchester City e Sporting CP.

Il Benfica di Mourinho sfiderà invece il Real Madrid, che ha appena battuto per 4-2 all’ultimo atto della fase a girone unico. Non è andata benissimo alla Juve, sorteggiata con il Galatasaray di Victor Osimhen. E di Mauro Icardi. L’Atalanta affronterà invece il Borussia Dortmund, sconfitto dall’Inter mercoledì sera.

A rappresentare l’Inter in quel di Nyon c’era Javier Zanetti: “Bisogna coprirsi bene perché abbiamo visto le temperature, ci sarà molto freddo – scherza a Sky Sport’ dopo il sorteggio il vicepresidente nerazzurro – Bisognerà fare molta attenzione, anche nell’ultima gara con l’Atletico hanno vinto su un campo difficile. Dovremo prepararla al meglio, non è da sottovalutare il fatto che giocheremo su un campo sintetico.

Vogliamo essere protagonista anche in Champions, purtroppo ci è mancato quel punto col Liverpool che magari ci avrebbe portato agli ottavi e non qui – ha aggiunto Zanetti – Avremmo potutot affrontare il Benfica che è allenato da un grande come Mourinho. A lui ci legano tantissimi ricordi, ma il sorteggio ha detto altro”.