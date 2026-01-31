Calciomercato, il Real Madrid offre un giocatore all’Inter

Intermediari al lavoro per ‘regalare’ a Chivu un calciatore poco impiegato da Arbeloa, che sarebbe felice di sbarcare a Milano

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre i più intensi per gli addetti ai lavori. Ci sono tanti giocatori da piazzare e tanti club in cerca di rinforzi. E poi ci sono gli infortuni che possono cambiare improvvisamente le strategie. L’ultimo in casa Inter ha colpito Nicolò Barella: non dovrebbe essere niente di grave per il mediano sardo, pronto a tornare a disposizione di Chivu contro la Juventus a metà febbraio se non nella gara precedente contro il Sassuolo.

Il problema, semmai, è che i nerazzurri in quel reparto si trovano a dover fronteggiare già l’assenza di Calhanoglu, che a sua volta dovrebbe rientrare in uno dei due match sopra citati. Insomma, c’è da stringere i denti per i prossimi due impegni contro la Cremonese in Serie A e contro il Torino in Coppa Italia. Eppure c’è stato chi ha bussato subito all’Inter dopo l’infortunio di Barella.

Secondo quanto riportato da footitalia, infatti, degli intermediari avrebbe offerto il cartellino di Dani Ceballos, 29enne centrocampista spagnolo del Real Madrid. Poco lo spazio trovato prima con Xabi Alonso e adesso con Arbeloa, avendo davanti a sé i vari Bellingham, Valverde, Camavinga e Tchouameni. Il giocatore sarebbe disposto a trasferirsi in Italia, ma per ora i nerazzurri non sono interessati. Ogni eventuale discorso è rimandato alla prossima estate.